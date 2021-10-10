隨著信用卡的使用範圍愈來愈大，已從一般的消費乃至於到納稅、學費、電費、電話費等費用的繳納，現在保險費也成為刷卡繳費的重要一環，投入刷卡繳費給予現金回饋或是分期服務的銀行業者也愈來愈多，超過十家銀行業者已提供相關服務，對此銀行業者建議，由於各家對於回饋的門檻、分期標準都有所不同，有些保單亦僅限特定的信用卡，才給予保費優惠，因此消費者不妨檢視自身保單投保公司的合作對象，和每家信用卡業者的分期規定，先貨比三家再決定才不吃虧。

銀行業者指出，用刷卡來交保費，除了可延後一個月再付款之外，更重要的是「分期」的功能，可以把數萬元原本要一次繳納的保費，拆分成好幾個月，小則三個月，甚至可以拆分成12個月，原本一次要繳數萬元，因為可分期繳保費，甚至變成每個月只要交數千元來平均分攤，對要保人負擔的輕省由此可見。

比較市場上各銀行業者所提出的保費刷卡分期和給予現金回饋的方案，目前不限金額可提供分期的，最有代表性的為富邦「鑽保卡」，至於包括玉山、台新、兆豐、元大等銀行，旗下卡別則以「拍錢包信用卡」、「玫瑰Giving卡」、「Mega One一卡通」、「分享黑啤卡」作為分期刷卡繳保費的主打，這些銀行可分期的期數，從3期至12期都有。

至於分期的門檻，有些銀行則對於各種不同的分期，有各自對應的門檻限制，例如，台新的Giving卡，對3、6、12期，各有不同的保費刷卡門檻要求，從5,000元起跳，若分期12期的話，單筆要刷滿5萬元才行，而元大、兆豐銀則是各刷滿500元、6,000元可分12期，另外富邦銀則是不限金額，一律可分3期至12期。

不過分期門檻不見得是在卡別選擇時的唯一考量，銀行業者指出，倘若在每期負擔允許的情況下，也要兼而比較刷卡繳保費是否會給現金回饋，才最為划算，目前以兆豐Mega One、台新玫瑰Giving卡對於每筆刷卡繳保費回饋，仍比照一般國內消費可給1％的現金回饋率為最高，包括富邦的鑽保卡、元大的分享黑啤卡，則均給0.5％的現金回饋；此外，有些信用卡對於一般消費會給予現金回饋，但會把保費剔除在現金回饋範圍之列，這也是保戶在選擇卡別時必須注意之處，免得期待落空。

(時報資訊)