品牌廠宏碁13日（周三）晚間舉行[email protected]《Made for Humanity》線上全球發表會，以科技詮釋多元化的生活型態及未來為主軸，預計推出包括筆電、桌機等PC暨周邊產品線新品外，融入生活風格的多元產品線可望也將端出新意。

另一方面，宏碁近期發布的預告中，大量置入永續發展的綠色願景，呼應其早先於第二季間宣布全力推動的Earthion永續平台。宏碁亦已推出基於該平台下的首款筆電產品Aspire Vero，此回是否將進一步擴大Vero系列產品線、推出更多以再生和環保製材生產的新品，亦受到關注。

宏碁於上半年度的[email protected]發表會中，承諾將於2035年實現100％採用再生能源，同時現已啟動的Earthion永續平台，除已獲得友達光電、仁寶電腦、群創光電及廣達電腦等企業夥伴的承諾，宏碁亦持續積極納入供應鏈合作夥伴的加入，共同加速綠色設計及流程的開發，以逐步實現使用100％再生能源的目標。

市場預期隨著各國疫苗施打率漸漸提升、企業陸續召回員工，宏碁也將進一步強化商用市場的商務PC產品線，以搶攻後續的升級換機商機。

展望後市，宏碁多次釋出樂觀展望，尤其目前缺口改善有限的供應鏈料件短缺問題，時序進入第四季仍未能緩解，預期全球筆電市場供不應求的情況尚待明年持續消化，至於市場需求何時將反轉，外界亦關注宏碁董事長暨執行長陳俊聖於此回新品發表會時，是否將提出新看法。

(時報資訊)

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