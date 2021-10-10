近期全球能源價格走高和供應鏈出狀況等增加通膨壓力，外界預期美國聯準會（Fed）可能在11月宣布開始縮減其買債規模。因此市場對本周通膨相關數據，以及有關各國央行的舉動都相當敏感。

本周有多個歐美國家公布9月通膨率與核心通膨率，13日為德國和美國，15日為法國和義大利。

其他與通膨相關數據的，12日為日本9月生產者物價指數（PPI）。14日為美國9月PPI，和韓國9月進出口物價。15日為美國9月進出口物價，和澳洲10月消費者通膨預期。

近期油價高漲，讓人擔心會增加全球通膨壓力上升，從而促使各國央行提前或加快採取緊縮貨幣政策，因此美國石油協會（API）與能源資訊局（EIA）分別在13日和14日公布美國上周原油庫存等數據備受關注。

韓國央行12日公布利率決議。雖然外界認為其8月升息一碼至0.75％後，下一次可能升息時間點在11月，但由於韓國央行是疫情爆發後，亞洲首家決定升息的主要國家央行，因此投資人仍十分關注其對經濟與通膨前景的看法。

美國本周主要數據集中在14日和15日公布。其中，上周初領失業救濟金人數在14日公布。至於10月帝國州製造業指數、10月密西根大學消費者信心指數、和9月零售額等在15日公布。這些數據的表現好壞，都可能牽動近期走勢波動的美國股市。

本周反映企業信心的指數，包括12日的澳洲9月NAB企業信心，歐元區和德國的ZEW 10月經濟信心指數。

(時報資訊)