近期全球能源價格走高和供應鏈出狀況等增加通膨壓力，外界預期美國聯準會（Fed）可能在11月宣布開始縮減其買債規模。因此市場對本周通膨相關數據，以及有關各國央行的舉動都相當敏感。

　本周有多個歐美國家公布9月通膨率與核心通膨率，13日為德國和美國，15日為法國和義大利。

　其他與通膨相關數據的，12日為日本9月生產者物價指數（PPI）。14日為美國9月PPI，和韓國9月進出口物價。15日為美國9月進出口物價，和澳洲10月消費者通膨預期。

　近期油價高漲，讓人擔心會增加全球通膨壓力上升，從而促使各國央行提前或加快採取緊縮貨幣政策，因此美國石油協會（API）與能源資訊局（EIA）分別在13日和14日公布美國上周原油庫存等數據備受關注。

　韓國央行12日公布利率決議。雖然外界認為其8月升息一碼至0.75％後，下一次可能升息時間點在11月，但由於韓國央行是疫情爆發後，亞洲首家決定升息的主要國家央行，因此投資人仍十分關注其對經濟與通膨前景的看法。

　美國本周主要數據集中在14日和15日公布。其中，上周初領失業救濟金人數在14日公布。至於10月帝國州製造業指數、10月密西根大學消費者信心指數、和9月零售額等在15日公布。這些數據的表現好壞，都可能牽動近期走勢波動的美國股市。

　本周反映企業信心的指數，包括12日的澳洲9月NAB企業信心，歐元區和德國的ZEW 10月經濟信心指數。

(時報資訊)

#通膨 #Fed #PPI #歐美

主要市場指數

紐約道瓊
34746.25 -8.69(0.03%)
10/09
S&P500
4391.34 -8.42(0.19%)
10/09
Nasdaq
14579.54 -74.48(0.51%)
10/09
費半指數
3246.27 -28.21(0.86%)
10/09
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
10/08
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
10/08
香港恆生
24837.85 +136.12(0.55%)
10/08
上證指數
3592.17 +24.00(0.67%)
10/08
深圳成指
14414.16 +105.15(0.73%)
10/08
英國FTSE
7095.55 +17.51(0.25%)
10/08
法國CAC
6559.99 -40.20(0.61%)
10/09
德國DAX
15206.13 -44.73(0.29%)
10/08

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