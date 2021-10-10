財政部預計將於13日（周三）公布2021年9月稅收統計，近期疫情趨緩且陸續推出刺激內需政策，民眾實體消費活動升溫，估計可挹注營業稅收，加上各公司派發股利時程多半延後至9月，股利遞延入帳可助攻9月綜所稅收。財政部估計，全年總稅收上看2兆4,385億元，有機會超徵逾850億元。

據了解，至少有十多家主力上市櫃公司改在9月發放股利，包括華南金、合庫金、統一超、泰山、旺宏、台企銀、高雄銀、萬海、第一銅、味全、台新金、大成鋼等。

官員也指出，部分上市櫃公司受疫情因素，不少公司股東會、董事會只能延期或採線上方式，也影響到發放股利時程，因此綜所稅的股利扣繳稅收估計將在9月陸續進帳，有望助攻9月綜所稅收。

整體而言，影響9月稅收的因素有疫情利多與紓困利空。利多在於疫情趨緩後，民眾紛紛出遊踏青、購物，而9月我國消費者物價（CPI）大漲2.63％，包括油價維持高檔、機票、蔬菜、肉類、水果及成衣價格上漲，還有中秋服務項目如旅遊團費、保母費援例加價，這些疫情後的消費浪潮將推升消費金額，進而挹注9月營業稅收。

紓困利空則為考量疫情嚴峻推出紓困措施，提供受疫情衝擊的營利事業免繳暫繳稅款，財政部賦稅署估計，9月暫繳稅收受影響數約為848億元以內。

累計今年1～8月我國總稅收1兆9,360億元創歷史同期新高，年增率23.5％，除總稅收與證交稅外，營所稅（4,638億元）、營業稅（3,202億元）、關稅（881億元）、房屋稅（815億元）、牌照稅（646億元）、遺產稅（217億元）皆創同期新高水準，表現頗佳。

展望全年稅收，財政部估計可達全國總稅收預算數2兆4,385億元，包括中央稅收1兆6,785億元、地方稅收（含統籌稅款）6,680億元、中央特種基金920億元等目標，有機會出現超徵850億元以上情況。

(時報資訊)

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