全球走過近20個月的非典疫情行情，9月底以來金融市場震盪明顯加劇，在2022年後疫元年到來之前，投資人如何看待2021年最後一個季度？渣打銀行將於14日（周四）公開說明「2021年第四季全球投資展望」，渣打銀指出，全球市場大環境在第四季有三個面向值得留意，包括：一、景氣成長動能、通膨週期，以及寬鬆貨幣政策均出現折轉的情況下，市場投資氣氛轉趨謹慎。二、投資人仍謹慎觀察Delta變種病毒，以及秋冬疫情可能再度升溫可能對經濟動能造成的影響。三、持續留意中國監管政策收緊、房地產債務問題，以及電力供應不足所造成的影響。
此項投資展望將由渣打銀行財富管理處主管陳太齡、渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪，分享全球投資市場最新動態，以及渣打銀行財富管理團隊的專業資產配置建議，投資人可以關注相關資訊。
渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪認為，在全球經濟成長以及通膨上升的景氣循環階段，風險性資產均有所表現，根據歷史數據顯示，股票表現通常領先，渣打財富管理團隊預期美國聯準會緊縮步伐不會太躁進，基本面延續擴張的趨勢，投資策略仍看好股優於債。
股市部分，渣打銀行評估，以價值型股票較具有投資潛力，包括能源、金融、工業類股，因為在評價面上它們相對便宜，股利率部分相對其他類股較高，同時也屬於美國拜登政府基礎建設計畫的受惠族群。債市則仍建議朝相對公債利差較大、利率敏感度低相對不受升息影響的成熟市場高收益債券、亞洲美元債券進行布局。
外匯和黃金的評估，渣打著眼商品貨幣領域為優先，因在景氣復甦過程中，加幣、澳幣和紐幣有機會隨該國本身原物料出口受惠、經濟體質改善而升值，且主要央行政策均領先聯準會行動，從利差角度而言具有支撐。至於黃金，劉家豪指出，目前整體經濟處在週期性復甦趨勢中，隨未來名目利率上升而通膨率可能逐步見頂，實質利率將因此走揚、金價表現承壓，渣打對黃金會持中立看待，就避險功能上會對投資人更具配置的意義。
(時報資訊)
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