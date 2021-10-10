雙十節後台股將力拚重新站回萬七以及月線上，市場聚焦點除上市櫃公司9月營收，護國神山台積電將於14日（周四）舉行第三季法人說明會，被視為影響台股表現最重要的因素之一。

法人表示，7日光學大廠大立光法說偏保守，以及股價走弱面臨2,000元關卡保衛戰；本周輪到權值龍頭台積電的法說會，市場對其第四季營運展望，以及整體電子產業景氣看法極為重視，因為這將牽動半導體相關股走勢，也攸關大盤能否反彈站回萬七以及月線（17,015點）之上。

而本次法說會，台積電對客戶代工價的調漲，以及美國要求提供供應鏈資料的說明，則是受到市場矚目的兩大焦點議題。

上周台積電股價低檔曾下探到560元，但仍在前低8月20日的551元價位上，8日收盤價575元也守在年線上，上周外資賣超台積電3.03萬張，但8日賣超量僅3,526張，而8日盤後台積電公布9月營收報喜，單月合併營收1,526.85億元、月增11.1％及年增19.7％，創新高，第三季合併營收4,146.70億元、季增11.4％，也創新高並達財測的高標。

整體而言，上周台股高低檔震盪達609點、指數低檔曾破前低16,248點，達16,162點後反彈，8日收16,640.43點周K線小紅；7日外資雖大買超台股現貨市場238億元，但整周外資累計賣超仍達340.7億元，而上周的本土兩法人投信及自營商各買超92.3億元、賣超28.5億元，周的三大法人淨賣超淨額276.9億元。外資在期貨市場也增持空單，8日外資的台指期淨空單2萬1,144口，一周空單增加8,107口。

其次，因雙十節及11日連假，上市櫃公司9月營收最後公布期限是12日，在近期盤勢震盪偏整理格局之際，個股行情差異化表現，市場緊盯上市櫃公司最新基本面變化，尤其須提防業績意外減弱可能延後到最後期限才公布9月營收，由於也接續影響第三季財報業績，將不利股價走勢。

另外，雙十節後首周上市櫃法說會，除了台積電之外，分別還有：91APP*-KY*、瑞昱、研華、亞泥、新海、毅嘉等，個別公司第四季業績展望等法說內容，也會影響個股行情。

(時報資訊)

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