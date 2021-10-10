上海交易所9月30日公告受理大陸電腦巨頭聯想集團申請赴科創板上市，並於大陸「十一」長假結束後首個上班日（7日）開始審核。未料僅過一天，上交所就以未符合科創板股票發行上市審核規則第67條終止聯想集團上市程序，等於聯想1天「閃退」科創板，也宣告其籌資人民幣（下同）百億元的夢碎。

8日晚間，上交所科創板顯示聯想集團申請上市狀態為「終止」。上交所公告表示，根據「上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則」第67條的有關規定，決定終止對聯想集團公開發行存託憑證並在科創板上市的審核。

根據第67條內容，若出現包括發行上市申請文件內容存在重大缺陷、發行人未在規定時限內回復上交所審核問詢、發行上市申請文件被認定存在虛假記載等情形之一的，上交所將終止發行上市審核。

聯想集團科創板IPO申請於9月30日晚間獲上交所受理，擬公開發行不超過13.38億份CDR，募集資金100億元。當時市場普遍認為，如果該公司成功上市，或成為紅籌CDR回A第一股。

未料從獲得受理到10月8日被上交所終止上市，這相隔8天的時間，僅有1個工作日，意味聯想集團或創下了科創板史上最快撤回上市申請的公司。

新浪財經引述分析人士認為，聯想集團此次匆忙終止IPO，或許跟該公司與科創板的定位不完全相符有關。科創板最大的標籤就是「科創」屬性，而聯想集團當前近9成業務收入來自智慧設備業務，主要是電腦組裝、手機等傳統業務，科技含量並不高。

該人士表示，聯想集團掌握的大多是非關鍵性技術，其核心部件如晶片、處理器、記憶體等都是從外部採購。此外，聯想集團還面臨資產負債率高（接近90％）、研發投入占比低等問題，3年累計研發投入占累計收入比重僅為3.05％。

統計資料顯示，2019年報顯示，科創板上市公司的平均研發投入占比高達12％。其中，40家科創板上市公司2018年至2019年連續2年研發支出占營業收入的比例均超15％。

(時報資訊)