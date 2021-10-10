中國人民銀行行長易綱近日出席國際清算銀行（BIS）監管大型科技公司國際會議時，再度強調要抑制支付等金融業務濫用市場優勢地位的壟斷行為，並積極應對算法歧視等新型壟斷問題。他表示，下一步將落實金融控股公司監管，實施並表管理（又稱合併監管），規範關聯交易，加強審慎監管。

易綱於7日出席上述會議並發表談話時，談及近年中國金融科技蓬勃發展，也帶給中國監管包括無牌或超範圍從事金融業務、支付業務存在違規行為、透過壟斷地位進行不正當競爭、威脅個人隱私和訊息安全等新挑戰。在支付業務存在的違規行為中，易綱特別點名了「花唄」、「借唄」。易綱表示，為應對上述挑戰，人行陸續推出推動平台經濟規範健康持續發展措施，具體體現以下三條監管實踐，一是金融作為特許行業，必須持牌經營。二是建立適當的防火牆，避免金融風險跨部門、跨行業傳播，三是斷開金融資訊和商業資訊之間的不當連接，防止「資料－網路效應－金融業務」的連鎖效應產生壟斷。

在支付業務方面，未來將繼續強化監管。審慎監管方面，下一步將落實好金融控股公司監管，實施並表管理，規範關聯交易，加強審慎監管。金融業務必須持牌經營方面，將繼續完善有關制度，落實個人徵信等金融業務持牌經營。

強化反壟斷監管、維護公平競爭秩序方面，將發揮好與反壟斷部門的監管合力，遏制濫用市場優勢地位的壟斷行為，積極應對演算法歧視等新型壟斷問題。

(時報資訊)