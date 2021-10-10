近期大陸經濟歷經互聯網和教育等各式行業監管、地方疫情起起伏伏、恒大危機席捲，再加上限電危機帶來的「能耗雙控」政策，打擊金融和產業界信心，第二季創下多年來新高的銀行家和企業家宏觀經濟熱度，在第三季雙雙回落，結束連續五季的強勁升勢。
路透報導，中國人民銀行8日公布第三季銀行家和企業家問卷調查，結果顯示，大陸銀行家宏觀經濟熱度指數為38.6％，較第二季大幅下降7.3個百分點。企業家宏觀經濟熱度指數則為39.8％，較第二季下降2.2個百分點。
其中，企業家問卷調查相關指標全線回落，大陸境內訂單指數從第二季的56％下降至第三季的51.1％，降低近5個百分點。
產品銷售價格感受指數也自62.1％下降3.9個百分點至58.2％。經營景氣指數和盈利指數則分別從59.6％和60.7％降至56.6％和56.7％。
大陸統計局9月公布數據顯示，8月社會消費品零售總額年減2.5％，創下2020年8月以來最低紀錄，8月規模以上工業增加值年增速則為5.3％，也遜於市場預期，且為2020年7月以來低點。
另一方面，大陸第三季貨幣政策感受指數為54.3％，已連續第二季回升。
至於第四季貨幣政策感受預期指數為57.2％，較第三季預期高出2.9個百分點。此前受疫情影響，大陸貨幣政策感受指數一度於2020年第二季至第三季超過70％，但其後火速回落，2020年第一季僅有51％。
回顧近期，人行自9月17日至30日在公開市場連續10日淨投放，累計投放規模達人民幣（下同）7,900億元，其中，9月27日當周即累計淨投放2,800億元。
報導指出，近期多項外部因素反覆疊加，以及大陸近日多地面臨拉閘限電的限產危機，導致大陸通膨壓力抬頭。在世界各國收緊貨幣政策的背景下，大陸不太可能重回寬鬆軌道。此外，為防範金融風險，官方未來不排除將針對房地產行業，祭出急救性質的微調政策。
(時報資訊)
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