中遠海控近年營收獲利 2021年以來全球海運業景氣大爆發，大陸海運業龍頭中遠海控營收和獲利持續暢旺。中遠海控日前公告，2021年第三季預估獲利約人民幣（下同）305億元，相當於該季每天賺3億多元。中遠海控第三季每日獲利金額，已超過A股七成公司（3,270家）在2020年的全年獲利數字。

中遠海控8日晚間公告，預計2021第三季獲利約304.9億元，相當於第三季每天賺約3.31億元。累計2021年前三季獲利約676億元，年增16.5倍。

成都商報報導，2021年以來，受益於全球貨櫃海運的榮景，中遠海控獲利不斷創新高。該公司稍早公布的半年報顯示，2021年上半年營收1,392.6億元，獲利371億元，分別年增88.06％和3,162.31％，每股獲利2.33元。

邁入第三季後，中遠海控獲利能力持續走高。累計2021年前三季，中遠海控預估獲利675.88億元，年增1,650.92％，在扣除非經常性損益後，其淨利潤仍高達674.21億元，年增1,781.53％。

根據中遠海控的公告，量價齊升是公司整體業績飆漲的原因，報告期內，「中國出口集裝箱運價綜合指數」（CCFI）均值為2,398.8，較上年同期成長168.5％；中遠海控貨櫃航運業務完成貨運量2,044.71萬標準箱，較上年同期成長8.03％。

在獲利大豐收之際，中遠海控也加大船隊的投資。該公司9月2日公告，控股子公司東方海外的10艘全資附屬單船公司在當天分別與南通中遠川崎、大連中遠川崎簽訂造船協議，以每艘1.58億美元的價格共計訂造10艘16,000標準箱貨櫃船，總價為15.76億美元。

在此之前，中遠海控旗下公司已在2020年3月、10月和2021年7月分別簽訂5艘、7艘和10艘造船協議，因此包括最新購船協議在內，中遠海控的新船訂單共32艘，預計在2023年至2025年期間陸續交貨。

不過，從二級市場表現看，中遠海控2021年股價表現不及業績亮眼。中遠海控2021年前三季的股價漲幅為78.9％，與其超過16倍的獲利增速相較，稍嫌遜色。

天風證券日前發表報告指出，第四季貨櫃運輸需求增速可能週期性下滑、季節性下降，而有效運力有望增加，運價面臨下行壓力。報告指出，如果第四季全球疫情不再度大爆發，貨櫃運輸市場可能出現轉折點。

(時報資訊)