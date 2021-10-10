全球汽車業正針對碳化矽（SiC）晶片、即所謂第三代晶片投資數十億美元資金，認為這能協助他們製造出高性能電動車。但專家認為生產成本高是車商面對的最大挑戰。

通用副總裁艾敏（Shilpan Amin）說，消費者不斷要求續航力更久的電動車，因此通用認為碳化矽是設計電力電子的必需材料。

特斯拉幾年前已採用碳化矽電源控制晶片，來減少能源流失，讓電動車有更多電力來增加續航力。

碳化矽因具有耐高溫和耐高壓等特性，被稱為第三代半導體材料。在控制電流上，碳化矽能發揮其優點，尤其應用在電動車的逆變器上，把電池產生的直流電轉換成交流電時，能減少能源流失，從而增加電動車續航力並加快充電速度。

但專家認為車商面對最大挑戰，是必須確保電動車電池配置碳化矽晶片後所節省的成本，能高於生產碳化矽晶片的成本。儘管許多車商都在努力當中，但還要花數年時間的研發，才會令生產碳化矽晶片的成本，能接近矽晶片的生產成本。

法國研究公司Yole Developpement分析師特洛阿德克（Claire Troadec）說，配置碳化矽晶片的電子設備價格，較配置矽晶片的貴五倍。

但她評估碳化矽相關技術，能為車商把每單位電池成本，最高可縮減達750美元，能縮減多少成本要視車款而定。另一要面對的挑戰，是碳化矽因更堅硬而變得更容易碎裂，使碳化矽晶圓更難以拋光。

晶片商Wolfspeed計畫明年初，啟動其投資10億美元打造的全球最大碳化矽工廠，然後在接下來幾年為意法半導體供應價值逾8億美元的碳化矽晶圓。

Yole報告指意法半導體是特斯拉碳化矽晶片供應商，協助特斯拉率先把碳化矽晶片應用在Model 3，從而大幅提高其續航力等表現。

(時報資訊)