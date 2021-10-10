韓國KB國民銀行的最新統計數據顯示，前九個月韓國房價飆漲近12％，創下15年來最大漲幅。9月首爾市公寓平均價格逼近12億韓元（約台幣3,072萬元），2021年來漲幅已超過1.5億韓元（新台幣384萬元）。
據KB銀行Liiv房地產發布的資料，9月首爾市公寓平均價格為11億9,978萬韓元，10月有望突破12億韓元。首爾房市價格今年4月首度突破11億韓元。
以首都圈而言，9月京畿道和仁川市的公寓均價也分別漲至5億8,242萬韓元和4億1,376萬韓元。
9月，整個首都圈地區的公寓平均價格為7億6392萬韓元，一個月就漲了2,356萬韓元。
今年以來，首都圈公寓均價累計上漲20.88％，已超越2001年的漲幅19.19％ 。
而以韓國全國來看，9月公寓平均價格為5億3,624萬韓元（新台幣1,372萬元），月增1,302萬韓元。
前九個月的房價漲幅甚至超越被視為韓國房市最熱兩年，2001及2006年的全年漲幅，其全年漲幅分別為9.87％及11.6％。
公寓價格上漲，連帶促使房租大漲。9月首爾市公寓平均「傳貰」（jeonse，支付高額押金但不必每月繳房租）價格為6億5,365萬韓元（新台幣1,673萬元），單月上漲1,020萬韓元。京畿道和仁川市也分別漲至3億7,152萬韓元和2億7,487萬韓元。以上年漲幅均接近三成。
隨著首爾房價、房租暴漲，2021年從首爾市遷移至京畿道等首都圈的人口增加。據統計廳發布的一份報告，前五個月遷出首爾的人口比遷入人口多4萬4,118人，每月平均人口淨流出8,823人。照此趨勢發展，預計全年淨流出人口將超過10萬。
近年來，首爾市人口淨流出呈現加劇態勢。統計顯示，2018年首爾人口淨流出多達逾11萬人，2019年減少至4萬9,588人，2020年反彈至6萬485人。
(時報資訊)
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