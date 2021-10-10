波士頓顧問集團（BCG）最新報告指出，電動車趨勢崛起將促使汽車業出現極大變化，傳統內燃機車輛相關產業將有50萬人失業，歐盟必須支持勞工提升或重新培訓技能，以協助他們因應淨零排放時代來到。
業界組織電動移動平台（Platform for Electromobility）表示，根據BCG報告預估，2030年歐洲汽車業就業人數僅較今日的570萬人減少不到1％。但傳統內燃機引擎製造商與供應商工作職缺恐分別銳減20％與42％，估計約50萬人飯碗不保。
於此同時，專注於零碳排技術的供應商預估將增聘30萬名勞工，增幅達10％。電動移動平台代理的企業大有來頭，包括電動車龍頭特斯拉、充電網絡公司ChargePoint、雷諾、日產與製造業巨擘3M。
該報告亦預測，就業人數增加最多的將是與汽車業相關的電力生產企業，以及電動車充電基建公司。
歐盟執委會日前提案，計畫2035年起禁止銷售新的汽油車與柴油車。車商警告，此舉將對於內燃機引擎工廠帶來極大影響，並呼籲歐盟應協助降低電動車趨勢崛起對於組裝廠勞工的衝擊。
電動移動平台表示，隨著汽車業將重心轉往電動車領域，歐盟、各國政府與企業應增加在教育與訓練方面的投資，以提升或重新培訓勞工技能，確保「沒有人掉隊」。
該組織主席里克特（Arne Richters）表示：「汽車業對於歐洲而言極具戰略意義，因為它涉及到各地許多人，因此歐盟必須與各成員國政策合作。其中最重要的是，重新培養勞工技能並將此列為優先事項。」
歐洲汽車零件供應商協會（CLEPA）秘書長德弗里斯（Sigrid de Vries）表示，電動車產業約四成新工作需要至少四年培訓時間，且勞工須具備高等教育程度，同時對於化學製程與數據分析有一定認識。
(時報資訊)
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