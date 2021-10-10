儘管美國9月非農業就業報告令市場所望，但聯準會（Fed）在11月啟動量化寬鬆退場的計畫可望不受影響，因為聯準會官員近期已暗示，勞動市場的進展已經滿足在11月宣布縮減購債條件。
就業報告出爐後美國公債殖利率持續走升，美國10年期公債殖利率8日升破1.6％大關，終場收在1.613％，創下6月以來最高收盤紀錄。
聯準會主席鮑爾在9月例會後談到，聯準會不必等到美國出現驚豔或超級強勁的就業報告，便能開始縮減購債。鮑爾在9月22日的記者會表示，他不在意每個月的就業聘雇數據增減，而是注重「累計進展」。
美國勞工部8日公布，9月份非農就業人口增加19.4萬人，遠遠不及市場預期，主要因為州與地方政府減少聘雇。民間部門增加31.7萬份工作，與8月的33.2萬相去不遠。
在此同時，9月失業率穩定下滑，由8月的5.2％下降至4.8％，反映退出勞動市場的人口增多。相較之下，6月失業率為5.9％。勞工部並將7月和8月新增就業人口合計上修16.9萬人。
整體而言，美國勞動市場持續復甦，足以讓聯準會維持原定計畫，在11月2日至3日的例會宣布啟動量化寬鬆退場。
2020年春季新冠肺炎疫情重創美國經濟時，聯準會將短期利率大砍至接近零的水準，每個月至少購買1,200億美元債券，藉以刺激經濟。
聯準會官員在2020年底重申，將持續購債直到經濟出現「進一步明顯改善」，以及通膨回升至2％的目標。
進入2021年後美國通膨持不斷走升，聯準會偏好的通膨衡量指標－個人消費支出物價指數（PCE），8月數據攀升至4.3％，升抵30年新高水準，反映供應鏈中斷，和解封後旅遊需求暴增。
通膨到達目標後，就業便成為縮減購債的關鍵。2021年前九個月美國約增加490萬份工作。鮑爾在9月記者會表示，勞動市場進一步明顯改善幾乎達標。聯準會可能在下次11月初的會議宣布縮減購債。
(時報資訊)
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