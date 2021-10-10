台股遭逢大陸恒大事件、能耗雙控、美國QE退場、債務上限等各項利空事件衝擊，自9月份高點至上周止，指數下殺最大跌點接近1,500點隨後見反彈。國內疫情有效控制、五倍券於10月8日正式上路，研判將有機會帶動民間消費、服務業樂觀情緒，加上進入第四季，原本即為全球消費與科技產業旺季，可望同步帶動後續經濟復甦與投資信心提振等。
台股5月遭逢本土疫情爆發曾重挫2,500點，7、8月受到Delta疫情擴散影響，股價最大跌點曾經來近1,800點，這波國際金融變數再帶來指數修正近1,500點，過去三個月，台股處於18,000點至15,000點間高檔震盪整理期，前兩次台股重挫後都出現V型反轉，強勁的基本面、歐美經濟復甦循環提振，企業補庫存求等，都支撐台灣企業獲利上修，這次的修正是否獲得同等支撐上揚推升力道可持續觀察。
美國聯準會（Fed）預計未來數月內開始縮減購債規模，並強調應被視為對經濟復甦較預期加快、與經濟信心增強的表現，短期美國並無升息可能性，整體仍維持寬鬆貨幣政策，拜登政府仍將推動刺激方案，唯應留意大陸監管政策、限電等因素，替第四季的傳統旺季投下變數。
年中中國大型科技股原本即面臨反壟斷與監管政策影響，加上教育與地產新政策出台，市場情緒進一步受到打擊，市場仍需要時間消化，同時也連帶造成全球金融環境的動盪等。
目前OECD領先指標、新訂單等數據正向，企業獲利仍持續上升軌道，金融環境變數政策利空雖然造成科技股短期壓抑，預期股市仍將恢復以新經濟、科技成長股扮演上升動能關鍵，同時也會是資金追逐的去處。
其中，景氣能見度較高、需求強勁的台廠核心產業，包括半導體、雲端與資料庫，電動智能車、綠能等，都待第四季沉澱市場變數後，最值得關注標的。
台股上周跌破16,200點後反彈，短期反彈持續力道仍待觀察，大盤漲幅較大後修正力道仍大，國際油價波段持續創高，通膨疑慮使得美債殖利率與美元指數趨勢轉強，台股承壓，技術面看來，台股須提防波段漲多後修正風險，然從企業實際營運面看來仍正向，9月營收偏利多，加上市場對於10月14日台積電法說會內容正面看待，台股若再出現急拉下修反倒適合投資人分散布局承接長線部位。
提醒留意，大陸官方為達碳中和目標全面執行「能耗雙控」，相關限電政策若持續，美中經濟成長可能下修，台廠也有部份產業受到影響，台商群聚的長三角地區面臨停電停產壓力，蘇州及昆山除半導體及面板產業不受影響，包括PCB、被動元件、ODM及OEM組裝、電源及散熱設備等產業全都被迫停產至9月底，限電措施可能造成第四季經濟增速影響，後續將密切關注限電對上游到下游產業鏈的連鎖影響，與對民間消費和服務的衝擊等。
(時報資訊)
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