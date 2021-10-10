為強化企業的經營利基，包括南寶、德淵、上緯、元禎、永裕等企業，均鎖定低碳商機持續推動。其中南寶鞋材產品已有75～80％為低VOC或零VOC產品，耕耘台灣太陽能產業也有初步成果，推出可防鹽害、防腐蝕的建材及塗料產品解決方案已打入供應鏈，取代同類型進口產品。

上緯環保耐蝕材料開拓環保應用商機，風電葉片樹脂已取得國際風機大廠訂單；碳纖的拉擠板材主要用於風電葉片大樑，獲國際大廠認證；預浸布則使用在大陸整機大廠風電葉片大樑。上緯與台塑合資在大陸成立碳纖複合材廠，生產品熱塑型碳纖材料、碳纖風電材料及輕量化車用碳纖材料，搶進電動車、風力發電應用領域。

永裕為化妝品、家庭用品、藥品等包材容器，客戶涵蓋資生堂、3M、Chanel、花王、嬌生、SK-II、P&G、蘭蔻等國際大廠。

數年前，開始布局環保材料的研發創新，開發相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材、替代料、減重瓶研發成果行銷予客戶，陸續出貨。大陸浙江新廠一期工程持續推進，預計2022年第二季投產。

歐盟制定生物可分解標準，大陸開始限塑，元禎配合客戶腳步共同合作推廣可分解塑膠材料，並增加電子級溶濟品項，以優化產品組合。

此外，德淵與工研院合作研發國內首創生物可分解熱熔膠材，是開發出亞洲第一支有生物基認證熱熔膠產品的企業。

(時報資訊)

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