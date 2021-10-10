國際上掀起的碳關稅、碳中和新發展趨勢，烘托綠能、電動車等低碳商機，大陸能耗雙控更進一步催化太陽能矽晶圓、光伏EVA、風力碳纖維、電池產業等產業，不僅供應備料力道強也掀起一股漲價的氛圍。台塑、台聚兩大集團在光伏EVA、矽晶圓及銅箔、電池材料布局，已加快速度推進。
台塑集團部分，除台塑三井精密化學鋰電池電解液及大陸寧波EVA持續擴建之外，南亞也加快台灣新港年產1.8萬噸銅箔的投資。台塑集團與日本矽晶圓大廠勝高（SUMCO）合資成立、台灣第二大半導體矽晶圓廠台勝科也啟動擴建的規劃。
至於台聚方面，則聚焦在古雷EVA的投資上，預估2022年開始發酵。
市場分析師表示，歐洲各國為提升減碳成效，加速推動如風力、太陽能發電，以及交通工具輕量化及氫能系統的發展，塗料、管材及高性能複合材料需求可望明顯成長；碳纖維、太陽能矽晶圓、EVA、電池產業，有望受惠加分。
台塑2020年碳纖維應用在風電使用，可達5,000噸／年，目前每年供應3,500噸給陸上風機業者，1,500噸給國外離岸風機業者，2022～2025年間配合離岸風電風機的需求，碳纖維預估約使用2,200噸。
台勝科計劃斥資逾百億元，在雲林麥寮廠旁，興建12吋半導體矽晶圓新廠，待環評過關後將動工，規劃2024年投產，擴產幅度至少逾三成。台勝科目前12吋矽晶圓月產30萬片，8吋月產33萬片；新廠2024年起逐步增加10萬片12吋產能。
(時報資訊)
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