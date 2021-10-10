繼首款MiniLED背光iPad Pro在上半年亮相之後，蘋果首款MiniLED背光MacBook Pro也將在第四季登場，市場預期蘋果MiniLED背光在IT產品應用上，將延續到2024年，相關供應商包括MIniLED供應商富采、背光模組供應商瑞儀和GIS-KY，未來兩年可望大啖MiniLED商機。

受惠於美系客戶MiniLED出貨放量，富采第三季營收達103.29億元、一舉突破百億元大關，季增10.29％，其中晶電9月營收20.77億元，年增116.77％，隆達9月營收達6.66億元，年增6.62％。

富采先前法說會上表示，第三季除了電視背光需求較弱之外，其餘產品線需求強勁，其中MiniLED產能已滿，公司預計今年第四季擴產20％，看好需求攀升，明年還計劃再擴產50％。

瑞儀第三季合併營收約137.44億元，季減2％、年減12.92％，主要是因為少了12.9吋iPad Pro訂單，影響營運表現。不過蘋果MiniLED背光的MacBook Pro第四季上市，瑞儀從8月開始出貨，在新品備貨效應帶動之下，第四季出貨量可望拉高。

(時報資訊)

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