先前市場預期MiniLED背光可能是過渡產品，2022年OLED面板將首度導入iPad Pro。然而近期傳出蘋果在IT產品導入OLED面板的計畫生變，期望採用三星最新的Round Diamond Pixel技術，因此OLED面板的iPad Pro恐將延後到2024年才會登場，這也意味著，未來兩年將是MiniLED背光的快速成長期。

市場研究機構Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，MiniLED背光產品2021年還在量產初期，因為供應數量還少，整體成本還是偏高，不過隨著生產良率提升、新產品陸續量產上市，成本會快速下滑。

相比之下，雖然三星顯示器積極向蘋果力推OLED面板，但市場傳出蘋果不滿意單層結構OLED的亮度和使用壽命，要求改採雙層結構，但基於良率和成本等考量，最後計畫告吹。此外，由於目前OLED面板的畫素（pixel）排列技術比較適合用在手機上，應用於IT產品必須重新調整，因此蘋果可能會等到三星新的畫素設計技術Round Diamond Pixel量產之後，才會在iPad、MacBook等IT產品上導入OLED面板。

先前市場預期，蘋果首款採用OLED面板的iPad將在2022年亮相，如今OLED iPad的產品計畫恐將推遲到2024年之後。

另據分析師指出，從蘋果過去採用新技術的經驗來看，關鍵技術商業化之後至少會使用三年，MiniLED背光面板從2021年登場，預估到2023年仍是高階iPad Pro和MacBook Pro產品的主要賣點之一。基於良率和供貨量等考量，蘋果2021年僅推出12.9吋MiniLED背光的iPad Pro，供應鏈指出，2022年會擴大導入iPad產品線，計劃推出11吋的MiniLED背光的iPad。

至於MacBook Pro方面，2021年則是一次到位，一口氣推出14吋和16吋兩款MiniLED背光的MacBook。

目前OLED平板面板供應商只有三星顯示器，大陸OLED面板應用還是侷限於尺寸較小的智慧型手機應用。除了技術規格考量之外，外傳只有三星顯示器一家供應商也是延後導入OLED技術的原因之一。

(時報資訊)