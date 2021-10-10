2021年已進入第四季，今年前三季不少股債市場都交出不錯的投資報酬率。在第四季那些市場或標的可續呈現多頭？如何持盈保泰？經本報調查十大資產管理機構，得票最多的前二大標的分別是─美股、科技股；至於債券商品中則以高收益債及新興債相對被看好。
即使美股道瓊指數近年已上漲了一大波段並來到歷史高檔區，在受訪的十大資產管理機構中，美股（美科技股及REITs）依然獲得八家法人認同；除了美股之外，另獲得較多法人認同的標的還有全球科技股、台股及歐股。
由於今年下半年全球經濟成長高於趨勢水準可能性極高，且企業營收將強勁成長，因此，法人持續看好全球經濟成長的領頭羊─美國，美國科技股及REITs，甚至美國高收益債都是法人認為未來有機會續漲標的。但是因為之前不少標的漲幅不小加上未來投資變數增加，法人對於第四季投資建議也較先前謹慎。
安聯投信表示，第四季投資布局以收益成長策略為主軸，可將部份資金配置以美國短年期高收債、特別收益多重資產和美國收益產品，上述標的可在波動市場中掌握收益的同時，也能降低利率波動的潛在影響；在市場波動之際，可伺機留意具長期成長趨勢的科技股、台股和陸股修正後的投資機會。
群益投信說，儘管多國股市指數位置已處在歷史高位附近，不過相較於債市，股市的盈利率仍具投資吸引力，輔以企業獲利仍有望維持增長動能，故股票表現仍可期待。
(時報資訊)
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