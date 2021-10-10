上市櫃公司9月合併營收將公布完畢，緊接著第三季財報也陸續揭露。法人認為，第三季上市櫃公司獲利有望超越第二季，朝1.05兆元新高邁進，並成為推動台股重回萬七的多方柴火。分析師建議投資人，關注9月及第三季合併營收創新高的「雙高」股。
台股上市櫃公司9月合併營收創新高家數多達133家，有望突破150家，這些企業相對集中在重量級電子股，如台積電、仁寶、大聯大、日月光投控、聯發科、文曄、微星、聯詠、技嘉等。特別的是第三季的漲價題材，也帶動部分傳產股的業績成長動能強勁，包括大成、台聚、華夏、亞聚、宏遠、四維航、中菲行等。
富邦投顧董事長蕭乾祥因此樂觀的認為，台股上市櫃公司第三季獲利，有望創超越第二季1.04兆元，達1.05兆元再創新高，前三季獲利也將呈現「季季高」的態勢。
台新投顧總經理李鎮宇認為，台股上市櫃公司第三季將挑戰1.05兆元，尤其台股及美股雙雙進入超級財報周，美股13日有摩根大通、貝萊德、達美航空，14日美國銀行、富國銀行、摩根士丹利、花旗集團等，台股14日台積電將舉辦法說會，預料國際龍頭股揭露的財報業績及展望不錯，台股及美股的反彈行情將續揚，有望延續至台股第三季財報截止日前的11月14日。
德信證券自營部副總吳文彬建議投資人，在財報發布期間，可布局9月及第三季合併營收同步繳出創新高，尤其法人同步布局買超的個股。依據其條件選出仁寶、技嘉、華邦電、漢磊、大聯大、康普、聯陽、台聚、台半、景碩、晶宏、慧洋-KY、台驊投控、同欣電、台表科等「雙高股」。
仁寶為台股老牌組裝廠，受惠於9月筆電出貨量達570萬台的新高紀錄，9月及第三季合併營收繳出1,264.89億元及3,368.61億元新高成績單，近五個交易日三大法人齊力回補18,111張，一周股價上漲0.55元，漲幅達2.33％，收在24.15元，收復所有均線，股價沿著月線走揚。
技嘉9月及第三季合併營收同創高，一掃大陸嚴打加密貨幣的利空，日K寫下兩根長紅棒，漲勢強勁，即將突破半年線反壓，一周上漲14.5元，漲幅16.86％，收在100.5元。
(時報資訊)
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