誰最敢嘗試新的保險科技？答案揭曉是「像風一樣的保戶」。據國泰人壽大數據分析顯示，其網路交易服務使用率第一高的星座是「雙子座」，占15.2％以上，第二名是「天秤座」，占9.46％，兩者都是愛嘗鮮、較活潑的風象星座，第三名則是心思細密、極確保自身權益的天蠍座，占率9.09％。
值得注意的是，7月1日到9月30日壽險推出保單紓困貸款，國泰人壽為承作量第一大的壽險公司，有6萬多位保戶申請，國壽發現，在各種申請管道中，會運用新科技的國壽APP申請者，第一大依舊是雙子座，第二大也還是天秤座，兩者合計占率25％，用行動服務等其他管道的前二名，亦是雙子與天秤，在使用新管道獲取想要的服務上，依舊是「風一樣的速度」。
疫情加速金融業數位化發展，國泰人壽在疫情期間，是第一家推出視訊遠距投保服務，以視訊軟體搭配國壽APP的數位簽章，從5月27日到10月7日為止，共受理6.2萬件保單投保，保費19.9億元領先同業。
據國壽分析，網路服務使用量第一名是保單貸款（限要、被保險人同一人），占使用量的54％以上，其次是保單地址變更，約占15％，第三是受益人變更（限要、被保險人同一人），有近10％，第四到第六都是投資型保單的功能，包括投資帳戶部分提領、投資標的轉換、保費投資比例變更等。
(時報資訊)
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