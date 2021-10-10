美國貿易代表戴琪4日公布美國對中貿易政策方針後，9日與中國國務院副總理劉鶴進行視訊通話，針對中美經貿合作、貿易協議執行情況和其他核心議題進行討論。劉鶴向戴琪提出取消高額關稅和制裁的交涉，美國則對中美第一階段貿易協議的採購狀況，以及中國補貼政策進行檢討評估。

路透引述美國貿易代表署（USTR）聲明表示，戴琪和劉鶴進雙方皆認為中美貿易關係對雙邊和全球經濟影響至關重要，因此同意針對部分懸而未決的問題進行磋商。戴琪在會上指出，中國實行的國家導向和「非市場」經濟政策，對美國勞工、農民與企業造成損害。

對於美國高度關注的中美第一階段貿易協議，戴琪向劉鶴提出中國履行採購承諾的表現評估，並研擬後續中短期內的相關措施。這次會談是戴琪和劉鶴繼5月通話後，第二度進行溝通，USTR聲明指出，美方將此做為「美中承諾建立負責任貿易關係的契機」。

報導引述美國官員表示，美方認為中國以國家為中心的專制手段愈加明顯，且拒絕處理美國所關注的結構性問題，因此拜登政府計畫提高產業韌性和競爭力，加強市場多樣化並限制中國「非市場」政策的負面影響。

中國方面，新華社報導，劉鶴針對取消高額關稅和制裁向戴琪提出交涉，並闡明中國經濟發展模式和產業政策的立場。雙方同意秉持平等和相互尊重的態度繼續溝通，為中美經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。

中美恢復經貿對話之際，曾表示將為兩國尋求「新相處之道」的中國駐美國大使秦剛受訪時指出，戴琪近日提出要尋求與中國「再掛鉤」，其中存在積極因素，雙方應共同梳理中美哪些方面被「脫鉤」，以及如何「再掛鉤」。

秦剛強調，中國遵守承諾推動智財權保護、擴大美國農產品採購，以及加速金融領域開放，各項皆取得重要進展，反觀美方卻對中國企業、兩國經貿交往與投資合作設置重重阻力和限制。近來中美雙方在經貿領域保持各層級的溝通對話，任何議題和關切都可進行交涉，但美方也需秉持務實和真誠的態度。

(時報資訊)