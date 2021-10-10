中共中央總書記習近平9日在北京「辛亥革命110周年」中發表對台論述，包括府院和陸委會都做出回應。行政院長蘇貞昌對此指出，歷史不容扭曲，總統府發言人張惇涵則強調，中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，而國家的未來，掌握在台灣人民的手中。

蘇貞昌說，中華人民共和國是到1949年才成立的，辛亥革命建的是中華民國，所以中華人民共和國、中國共產黨不能連這個都要掠中國國民黨及中華民國之美，歷史也不容扭曲。

蘇貞昌表示，中國共產黨跟中國大陸在周邊大展肌肉，弄得區域很緊張，這也是為什麼相信自由、民主、人權的國家，基於相同的理念價值，大家一起來合作，並且一再警告中國大陸不應該侵略台灣，應該注意整個區域的和平穩定，我們也會團結自強來保護國家、保護人民。

張惇涵也說，110年前辛亥革命所奠定的，是民主共和，不是威權專制，而今天真正地在台灣實現。香港的現況不僅證明中國背棄「50年不變」的承諾，也印證「一國兩制」不可行。台灣的主流民意很清楚，就是拒絕「一國兩制」，捍衛我們民主自由的生活方式。

陸委會表示，當前兩岸關係最大癥結，在於中共當局僵化的對台政策沒有審時度勢，完全缺乏應對國際情勢發展，根本漠視台灣人民的疑慮與反對。

(時報資訊)