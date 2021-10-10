中共中央總書記習近平9日在紀念辛亥革命110周年大會發表對台談話，他指出，要以和平方式實現統一，是最符合包括台灣民眾在內的中華民族整體利益，並強調台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉。習近平表示：「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」。

這是習近平在第二任期以來第三度對涉台發表重要談話，尤其在台海局勢和中美關係緊張之際，他透過兩岸具有共同交集的辛亥革命周年活動發表最新對台論述，格外受到各界關注。

習近平9日表示，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。強調堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一。

習近平說，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。

習近平強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能實現。

習近平2019年1月2日在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上，提出探索「兩制」台灣方案、深化兩岸融合等「習五條」，多項訴求旨在強調交流融合以實現和平統一。

2021年7月1日中共百年黨慶上，習近平指出解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。他強調堅決粉碎任何「台獨」圖謀，任何人不要低估中國人民捍衛領土完整的堅強決心，但重申要以和平方式推進祖國統一進程。

對於習近平9日對台談話，政治大學東亞研究所所長王信賢指出，習近平說「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」，這代表「和統」還是主軸，習近平9日談話主要是對內，他要告訴大陸民眾和平統一才是主要方式，也有助於壓制「武統」的聲音。

王信賢認為，習近平談話中，「反獨」被特別凸顯出來，「次數變的比之前多」。此外，講到「反獨」時，語氣與表情變化最多，也是全場掌聲最大的時候，據此判斷此次針對「反獨」部分重要性提高。

(時報資訊)