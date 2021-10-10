總統蔡英文10日將發表國慶演說，2021年以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，闡述後疫情時代台灣發展前景。蔡英文提出，「確保主權、捍衛國土」是台灣人民的最大公約數，社會意見呈現分歧的能源等政策，也要匯集力量，在不同意見裡找出最大的公約數，迎向未來的變局與挑戰。

由於大陸國家主席習近平9日發表最新的對台談話，主要內容包括將堅持和平統一、一國兩制基本方針，以及一個中國原則和九二共識等。因此蔡英文的國慶演說如何回應，受到各方關注。

蔡英文國慶演說中指出，目前區域局勢複雜，台灣面對空前嚴峻的挑戰，台灣位於民主防線的最前緣，每一步都將牽動世界未來走向，世界未來的走向，也將影響台灣的未來。她強調，台灣有充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場，台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓。

蔡英文認為，今日讓世人肯定稱讚的中華民國台灣，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。

本報日前製作「搶救缺電大作戰」系列報導，引起社會廣泛的迴響，國慶演說中也將觸及此一議題。在能源政策上，蔡英文指出，基於過去五年的執政，未來將匯集社會力，在政府治理、轉型正義、能源政策等社會意見分歧的議題上，匯集各方力量，尋找不同意見的最大公約數，以及民眾能普遍接受的解方，讓國家有足夠的實力、穩定的社會，迎向未來變局與挑戰。

對於因應新冠肺炎疫情與後疫情時代發展上，蔡英文感謝過去前輩們的犧牲奉獻，讓在台灣生活的人們，成為生命共同體，經歷一次又一次的考驗。她感謝民間與政府攜手合作，面對5月以來的疫情挑戰，更感謝全體國人的自律與團結，守護住大家珍愛的家園。美國、日本陸續捐贈疫苗，蔡英文感謝國際友人的協助，展現出民主大聯盟、世界友好的精神。

(時報資訊)