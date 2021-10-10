2022年基本工資幅調創下蔡總統任內最高的5.21％，行政院近日也將核定軍公教調薪案。行政院評估，2021年經濟成長率5.88％、創11年新高，加上中央政府財政連續三年有賸餘，2022年軍公教調薪幅度將逾3％，經費逾210億元，主計總處將向立法院提出新年度中央政府總預算案修正案。
主計官員表示，軍公教每調薪1個百分點約需經費70億元，逾210億元經費將從檢討各部會的收支，及以前年度賸餘而來，行政院長蘇貞昌核定軍公教調薪案後，主計總處就會循預算程序辦理。
軍公教自1996年加薪5％後，之後的調薪幅度都是3％。2000年以後僅調薪四次，分別在2001年、2005年、2011年及2018年。蔡政府任內則僅調薪一次，是賴清德擔任閣揆時，為了帶動民間薪資成長與刺激內需，在2018年1月1日起調薪3％，因此2022年軍公教調薪逾3％，將是25年來軍公教調薪幅度最高一次。
由於2022年基本工資調幅創15年新高，外界預期軍公教調薪幅度也將加大。蘇貞昌9日受訪時表示，基本工資調幅是15年來最高的，行政院「非常樂見」，這是讓大家分享經濟成果，對於受衝擊的內需產業，政府會分擔補助，全國軍公教都非常辛苦，行政院會朝調薪方向努力。
行政院官員透露，考量軍公教在防疫、振興、紓困期間的辛勞，加上經濟成長率創11年來新高且稅收穩定，2022年軍公教調薪將逾3％，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。行政院發言人羅秉成則表示，軍公教調薪案正由相關部會評估中，最終調幅將由蘇貞昌核定，「敬請期待」。
2022年軍公教調薪案可說是一波三折，5月中旬前，蘇貞昌鬆口「認真考慮明年軍公教調薪」；主計長朱澤民也說，軍公教如要加薪「可以籌到適當財源」。不過，5月中旬爆發新冠肺炎本土疫情後，內需產業受到重創，軍公教待遇審議委員會8月中決定不調薪。到了8月26日，蘇揆主動宣布經濟成長果實要與全民共享，政府要帶頭為軍公教加薪，基本工資也要調漲。
行政院隨後規劃在基本工資調漲定案後，再核定2022年軍公教調薪案，展現政府對勞工與軍公教的均衡照顧。
(時報資訊)
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