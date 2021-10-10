八大公股行庫攜手投信護盤台股，寫下2021年15,159點、16,248點、16,162點三個重要的支撐點指數位置，也讓公股行庫、投信業者成為前兩次抄底的最大贏家。市場專家表示，此次台股修正有望再度複製V型反轉，市場對此有相當的期待，以兩大護盤主力資金的布局方向，配合產業趨勢表現亮眼等條件，選出亞泥、光寶科、友達等16檔個股，將是雙十連假後的多方主攻部隊。

2021年來八大公股行庫買超台股1,646億元，投信也加碼431.79億元，相較於外資同期間鉅額提款賣超台股5,789.45億元，八大公股行庫及投信等內資護盤資金，適時填補外資的減碼勢力，是台股重量級的兩道多方力量。

台新投顧副總黃文清認為，10月5日低點16,162點也看到兩大護盤資金進場，研判行情有望再度展開V型反轉。

分析師建議投資人跟著贏家腳步走，才可在第四季讓投資績效打敗大盤。挑選產業前景佳且八大公股行庫及投信近五個交易日買超個股，計有亞泥、光寶科、友達、開發金、健鼎、創意、智易、聯發科、遠東新、台灣高鐵、國泰金、玉山金、東元、台積電、旺宏、南亞科等16檔。

黃文清觀察，雙護盤資金偏愛股價跌至投資價值浮現的個股，如亞泥、友達、台積電、旺宏、遠東新、健鼎及振興五倍券受惠股台灣高鐵，美國升息的受惠股及高現金殖利率的國泰金等金控股，還有矽智財（IP）創意及9月營收創新高的聯發科等。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台積電9月、第三季合併營收創新高，下周重頭戲為14日法說會，預料特別關注台積電董事長劉德音日前指出有人囤貨車用晶片的後續，才有望解除市場對重複下單疑慮，屆時反彈力道不容小覷。

永豐投顧總經理李學詩認為，美國債務上限議題暫時緩解，參院兩黨提高債務上限金額可運用至12月，利空雜音減弱，有助外資回流。

（相關新聞見A3、A6）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意