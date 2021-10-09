塔利班今天排除與美國聯手控制伊斯蘭國等阿富汗極端團體的可能性，表明了在這個重大議題上的不妥協立場。美國即將與塔利班舉行撤軍阿國以來的首次面對面談判。

美聯社報導，塔利班組織（Taliban）高層官員和美國代表團今、明2天將在卡達首都杜哈會談，雙方官員事先透露，討論議題包括控制極端團體，以及將外籍人士和阿富汗人撤離阿富汗。

塔利班政治發言人夏亨（Suhail Shaheen）告訴美聯社，塔利班不會與美國聯手追擊日益活躍的伊斯蘭國（IS）阿富汗分支組織。伊斯蘭國已在阿富汗發動若干攻擊行動，包括近日對一座什葉派清真寺採取自殺引爆攻擊，造成46名信徒喪生，數十人受傷。

夏亨被問到是否會與美國聯手控制伊斯蘭國阿富汗分支組織時答稱：「我們有能力獨自處置達伊沙（Daesh，伊斯蘭國別稱）。」

(時報資訊)