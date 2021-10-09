貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，今年以來受資金所追捧而大漲，亦受資金驚逃而大跌，經歷三個月打底後，9月底受大盤重挫所拖累，跌破平台整理區，大部分的分析師、投資朋友都對航運類股失去信心，紛紛停損出場，確實從技術面來看，貨櫃三雄已經正式走空，但技術線型也經常會騙人，如果操作那麼簡單，「破底」就持續向下，「突破」就持續向上，股市應該就沒有輸家了！
短線上股價受資金面影響面較大，不過長期來看，股價遲早會反映基本面，否則就不會有股神巴菲特了，從基本面來看，全球疫情雖然逐漸受到控制，塞港、缺工的問題仍然無法解決，貨櫃三雄營收、獲利持續成長，最新公布長榮9月營收月減1.78％，年增153.84％，預估陽明、萬海9月營收也能持續成長，預估三家公司全年EPS都可達30元以上，本益比低、殖利率高，基本面沒有轉弱的跡象。
貨櫃三雄基本面佳，股價無法反應，唯一的問題就「籌碼」不買單，資金缺乏信心，無法承受股價持續下跌，買盤持續觀望，缺乏新的題材吸引資金進駐。
從籌碼面來看，貨櫃三雄跌破平台整理後，融資、融券餘額已經大幅度減少，法人也逐漸由賣轉買，外資持股也慢慢向上增加，籌碼面逐漸穩定，題材面則有散裝航運受惠於煤價上漲，帶動BCI、BDI指數再創歷史新高，散裝航運的中航、裕民突破區間整理，準備挑戰新高，散裝航運走揚，大盤止跌回穩，資金有機會回流貨櫃三雄，帶動三雄重返榮耀，因此從基本面、籌碼面來看，貨櫃三雄是真走空？還是假跌破？還是未定之數，觀察重點在於散裝航運的續航力如何？貨櫃三雄股價是否再破底？
（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）
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