全球COVID-19疫情在變種病毒肆虐下，航空產業仍在經歷翻天覆地的結構性調整，台灣航空業指標公司—華航，因擁有全台最大貨機機隊，不但未如其他國際航空業者陷入營運困境，營收更在逆境中成長。而在這樣動盪的時局下走馬上任的華航總經理高星潢，首度接受媒體的專訪，表達華航將力拚貨運優勢，在全球市場攻城略地的企圖心。
2020年全球疫情爆發，根據國際航空運輸協會（IATA）數據顯示，2020年國際客運量大減75%，雖然今年有機會年增5成，但仍回不到過往水準。與此同時，全球有超過40家航空公司破產，更多公司面臨裁員或營運問題，像是香港國泰航空結束了子公司港龍航空的營運；日本全亞洲航空面臨財務危機，子公司日本亞洲航空宣布破產。
高星潢接受《財訊》採訪時指出，疫情對整體經濟環境的影響，遠超過全球金融危機、911事件、SARS，航空產業更落入了前所未見的低谷，全球航空業面臨了搶救生存大作戰，「先存活下來，才能有下一步。」
力衝貨運量 營收逆勢成長
看似是航空產業最黑暗的一刻，台灣業者卻出現轉機，受惠高科技產品出口動能暢旺、「貨物海轉空」轉單效應持續，台灣空運貨物需求爆發，又恰好碰上國外航空公司受到疫情影響，貨運運能減少，供給端與需求端同步出現利多；擁有21架貨機、62架客機（腹艙可載貨）的華航，成為最大受惠者。根據《財訊》報導，華航過去與長榮航勢均力敵的月營收數字，近期表現明顯出色許多，不只8月營收以111.7億元創下去年2月以來新高，貨運營收更是突破百億元大關，創下歷史新高。
高星潢指出，會抓到這麼好的時機點，主要是為了迎向高效能省油航機的趨勢，2019年5月宣布購入777F貨機，在2020年底開始交機引進的時機，就剛好接上全球航空貨運高峰的最佳時刻，也成為目前華航的獲利主力。明後年還會有3架貨機陸續交機，加大營運助力。
不只如此，華航去年3月開始也調派客機航班載貨，鎖定舊金山、洛杉磯、阿姆斯特丹、法蘭克福等長程客機，都加開航班載貨，亞洲區域航線就透過客機腹艙搶占載貨商機，至今每月都開出了逾千班純載貨的客機航班。《財訊》分析，像是美西線貨運需求暢旺，飛洛杉磯的航班還一度高達每天6~7班之多，這也讓華航去年貨運承運高達155萬噸，年增12.8%，全球排名從2019年的第8名一舉躋身到第5強。
(時報資訊)
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