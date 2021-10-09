九月對全球股市來說是多事之秋，台股也不例外，在九月下跌五五五．五二點，跌幅是三．一八％，櫃買指數下跌七．四三，跌幅三．四七％，如果把九月的全球股市掃瞄一遍，以跌勢居多，其中道瓊下跌四．二九％，S&P 500跌四．七六％，Nasdaq跌五．三一％，費城半導體指數跌四．六七％，跌幅都超過台灣，代表歐洲的德國股市也跌三．六三％，再回到亞太市場來看，南韓九月跌四．○八％，日經指數跌四．八五％，最慘烈的是香港恆生指數大跌五．○四％，國企指數跌四．九八％。

中國一連串監管干擾全球

這個全面的跌勢幾乎都與中國有關，不過香港股市跌幅世界第一，但深滬股市表現相對平穩，上證小漲○．六八％，深證跌一．四三％，滬深三○○小漲一．二六％，表現比較好的是東協國家，胡志明股市小漲○．七八％，新加坡上漲一．○四％，印度上漲二．七三％。看起來，香港今年以來是災情最慘重的市場。

今年第三季，香港恆生指數重挫四二五二．三一，跌幅達十四．七五％，國企指數在第三季重挫一九三七．○一，跌幅達十八．一七％，今年許多從美國回香港上市的個股跌幅之慘重，更是令人吃驚，最具代表性的是阿里巴巴，在美國從三一九．三二跌到一三八．三美元，跌幅五六．六五％，市值蒸發四九六六．九二億，一度逼近九○○○億美元的阿里，市值剩下三七六二．七七億美元，在香港的阿里巴巴從三○九．四跌到一三二港元，更是慘烈。

今年中國一連串的監管行動持續干擾全球股市，最近的恆大事件及限電衝擊，就像兩頭巨大無比的灰犀牛直撲而來，台股九月以來的重挫幾乎都是中國因素的引發，例如，九月二十二日台股重挫三五○．九七，這是因為中秋過後，港股在九月二十日開盤重挫逾千點，台股在中秋後第一個交易日出現重挫，到了九月二十九日，台股又重挫三二五．九八，這個導火線是恆大事件，加上中國驚傳限電，再到十月一日，中國限電衝擊加大，台股又重挫三六三．八八。單是把這三個交易日加起來，台股已挫跌逾千點，十月一日這一記長黑，市場都說是恆大地商及恆大物業在香港停牌，引發的中國房地產骨牌危機，其實最大殺傷力是限電產生的產業鏈斷鏈及台商在中國設廠的連鎖效應。

對明年景氣高度戒慎恐懼

這其中最具代表性的是航運股，我們以長榮為例，九月二十二日台股重挫三五○點，長榮小跌三元，九月二十九日台股跌三二五．九八點，長榮也只小跌二．五元，長榮看似穩健築底，底部型態也逐漸形成，但是十月一日及二日，長榮連續出現兩記跌停，到了十月五日，盤中跌到九五．八元，殺破一○○元，這是難以想像的事！長榮的股價這麼激烈的反應，背後凸顯的是中國限電衝擊供應鏈，引發的上海航運ＳＣＦＩ出現回檔鬆動，這是中國在十一長假期間，運價才小小鬆動，股價卻跌得四腳朝天，航運股的狂殺，當然引起市場信心的崩潰，但基本面鬆動，股價卻暴跌，這也代表市場對明年景氣的高度戒慎恐懼。

我們可以從航運股走向來探索台股的未來，航運股急殺之後，本土法人報告也出爐，他們認為歐美補庫存及貨櫃周轉率低，支撐運價維持在高檔，他們認為長榮明年獲利與二○二一年持平，營收將達五二四六億，年增六．五％，毛利率五九％，年減二．七％，稅後淨利二二八七億元，年增○．三％，ＥＰＳ四二．八元，目標價上看二○○元。

如果把這個報告當基礎，長榮今年ＥＰＳ約四三元左右，股價跌到九五．八元，ＰＥ只有二．二倍，貨櫃航運當然受到景氣波動非常激烈的變化，但總有基本價值，從現在來看，貨櫃三雄如果今年ＥＰＳ都賺四○元，配息三成，以十二元來計算，殖利率至少會在十％以上，只要景氣不要發生滅頂式的巨變，百元以下的貨櫃航運股，其實已經有點驚慌殺過頭的景象，而這也是這一波台股下跌的核心。

如果中國供應鏈出現巨大變化，這次已經可以看出東協印度的生產基地角色已逐漸浮出，未來各國移轉生產基地一定是大課題，另一個是少了中國廉價生產基地，未來世界通膨壓力會升高，而這當中，大家從八月中國ＰＰＩ達九．五％，ＣＰＩ只有○．八％，可以看出中國正遭受原物料上漲的夾擊，美國八月ＰＰＩ八．三％，ＣＰＩ五．四％，情況也很嚴重，如果把貨櫃航運與散裝航運拿來跟這個生產者物價與終端消費物價來比，大家可以看出，貨櫃航運牽動的是ＣＰＩ的終端消費，而散裝航運，不管是ＢＤＩ、ＢＣＩ、ＢＰＩ，代表的是生產原料。

現在有兩項指標已逐漸浮出，一個是ＣＲＢ（芝加哥物價期貨指數）已緩緩上升至二三三．○八，而ＢＤＩ才越過四○○○點關卡，已來到五二六七。散裝航運的運價在二○一八年曾經到過一一八四三，現在來到一半的位置，在全世界面臨缺電，天然氣、煤價大漲的當下，大家都在搶煤，ＢＤＩ指數仍然強勁上揚，以終端產品為主的貨櫃航運受到影響最大，散裝航運在進入通膨的年代，反而可能更吃香。

張錫看台股 修正近尾聲

這次散裝航運股隨著貨櫃航運股大殺一波，可能更值得留意，像四維航正籌措五億現增，每股溢價四六元，這次跌到四五．一元，恐怕影響籌資的進程，這是四維航的底線。四維航過去六年虧損六年，虧掉四六億，今年是轉虧為盈的一年，這種壞到極點的產業通常不會曇花一現。四維航的關係企業慧洋ＫＹ已提前公布九月稅前獲利高達十三．四億，是七、八兩個月的總和，第三季稅前獲利是二六．六九億，每股盈利三．五七元，前三季ＥＰＳ大約在六元左右，相對貨櫃航運股的股價飆升，散裝輪前一波漲幅較小，這個地方的回整，反而更值得注意。（全文未完）

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(時報資訊)

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