在中方楊潔篪與美方蘇利文舉行6小時會談後，美方資深官員表示，兩國元首將在年底前舉行一場「線上峰會」，美方很期待兩人會面，「即便只能透過視訊」。美方顯然是失望的，因為拜登期待能與習近平10月底在羅馬舉行G20峰會時有一場兩人面對面的元首峰會。拜登的高度期待，是他能與習近平有一個寬裕的時間，面對面地討論美方關注的重大問題。
重大問題是什麼？讓我們先看場景一。在中美雙方持續強化武力展示、台海情勢急遽升溫之際，美方從國務卿布林肯到國務院發言人普萊斯，三番四次對共機擾台表達嚴重關切，並一再強調，美方對台承諾「堅如磐石」；與此同時，蔡英文罕見地在美媒《外交事務》發表文章，強調「若台灣淪陷，將是區域和平及民主聯盟體系的災難」，又說，台灣「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。這些信息，加上下文的拜登講話，均有強烈的針對性，絕非無的放矢。
場景二。拜登日前表示，他曾與習近平論及台灣，兩人都同意恪守「台灣協議」（Taiwan agreement），「我認為他除了遵守協議外，不應該再做其他任何事情。」兩人何時論及台灣，一般認為，應是在9月10日兩人90分鐘的電話溝通之中，那次電話，既是拜登主動，也是拜登對10月底習拜峰會的高度期待。既如此，當然迴避不了台灣問題。
依照拜登表述，「兩人都同意」恪守「台灣協議」，這即表示所謂的「台灣協議」指的是中美之間的三個聯合公報，不可能包括美國單方面宣示的「反對以非和平手段解決台灣未來的《台灣關係法》」及所謂的「六項保證」。果真如此，這就寓示了美方做出了重大讓步，已不期待北京絕對不動用武力，而只能期待或接受北京「以和平手段為優先」，但不承諾絕不使用武力的立場。
美國為何有此退讓，一方面是無奈地面對了現實，現實是北京果真以武力處理台灣問題，美方也只能坐視而無可奈何，既如此，繼續強調《台灣關係法》及「六項保證」，到時豈不成了對美國最大的反諷？所以拜登只能退到「雙方都同意」的三個公報，並做出道德訴求：「我認為他不應該做出恪守協議外的任何事情」。至於「任何事情」何所指，一般心知肚明。美方與拜登所以做出如此退讓，當然與拜登心繫的10月底能舉行的兩國元首面對面的峰會有關，美國有太多重要的議題要與中國討論，其中不乏有求於中國者。
必須看到，美方的退讓並未獲得中方的同意。中方同意的還只是一場「線上峰會」，且時間也不是馬上的10月底，而是「年底前」。這就意味著美方還必須以更多的努力與中國磋商，中方的回應則視美方的退讓或交換條件而定。
這是目前中美關係發展的主戲或主旋律。至於其他如美國貿易代表或商務部長的放話等等都是配戲，都是跟著主旋律的變化而變化的，猶如中、美兩國才是主角，日本、澳洲、英國或許再加上台灣，都只是配角一樣。（作者為鳳凰衛視資深評論員）
(時報資訊)
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