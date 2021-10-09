基本工資「六連升」，自明年元旦起，時薪從160元提高到168元，增幅為5％，月薪由原本的2萬4000元，提高到2萬5250元，增幅為5.2％；Yahoo奇摩以「基本工資、時薪調漲，你的看法如何？」為題展開Y民調，統計截止於今下午5點為止的結果顯示，不論調漲基本工資的月薪或時薪，逾4成網友都認為「應再調高」。
這份民調是自昨(8日)基本工資審議委員會拍板定案後，入口網站以網友關鍵字熱門搜尋，而設計的簡易民調；基本工資時薪調漲至168元，有41％網友認為「應再調高」，但也有34％網友認為，應維持原先的160元。
基本工資月薪提高到2萬5250元，有近44％網友認為「應再調高」，有33％網友認為，應維持原先的2萬4000元。
基本工資調漲後，近3成網友指出，生活不太有影響，但也有近26％的網友指出影響很大，近17％網友認為有點影響。
(時報資訊)
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