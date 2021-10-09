台股歷經本周上沖下洗，週二大盤一度跌破前低、來到1萬6162點，隨後展開反彈走勢，週四在美股債務上限有解激勵下而全面收高；雙十節連續假期後，緊接而來的是台積電法說會，保德信高成長基金經理人葉獻文認為，晶圓大廠法說會上釋出的訊息，不僅為半導體產業的風向球，更是第4季科技業的重要指標，也是影響台股走勢的關鍵。
由於晶圓龍頭大廠第3季調漲售價，葉獻文預估，台積電在法說會上有相當高的機率釋出正向展望。
另外，美國財報週也是值得關注的焦點，葉獻文說明，進入10月後美國財報陸續公布，企業財報公布高峰將落在10月下旬，合計超過千家企業公布財報，而下週先由金融股上陣，包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗、高盛等都將於下週公布財報數據，至於與台股高度連動的科技業大廠，則預計本月下旬登場，若數據亮眼有望提振台股科技股的投資信心與氛圍。
葉獻文分析，從企業獲利角度來看，近期的拉回讓台股深具投資吸引力，不過，今年來熱門題材如營收大幅成長與缺貨漲價題材多已反應完畢，第4季市場將開始尋找明年具有新規格上市的科技股相關供應鏈，以及整體營運展望明年仍能維持相對高速成長的產業或個股，在基期的考量下，預期科技股表現將優於傳產族群。
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