雖美國兩黨達成調高債務上限共識，但9月非農就業意外疲弱，導致美股3大指數周五同步下跌，加上大陸限電危機持續、全球通膨陰霾擴大，國外多空訊息紛陳，但觀察外資動向，雖10月以來把台股當提款機，倒貨737億元，但最近5個交易日卻緊抱中信金、貨櫃雙雄、台塑集團等12檔個股。
美國勞工部公布9月非農就業僅增19.4萬人，遠低於市場預估的50萬人，創去年12月以來最差表現，雖9月失業率較8月下滑至4.8%，但顯然距離充分就業仍有一段距離，連帶衝擊美股周五收黑，道瓊微跌0.03%，收34746.25點；標普500跌0.19%，收4391.34點；那斯達克跌0.51%，收14579.54點。
台股周五則因節前觀望氣氛濃厚及短線獲利了解賣壓，導致大盤開高走低，上演16700點攻防戰，終場下跌73.43點，收16640.43點，成交量2710.3億元。3大法人動向上，續呈土洋對作局面，僅外資賣超145.68億元。
且合計10月至今僅6個交易日，外資累計已賣超737.2億元，雖近來外資在台股採取「大賣小買」的操作策略，但從最近5個交易日進出動向觀察，仍有12檔個股深受青睞，買超都逾萬張。
其中，以中信金累計買超4萬1489張最多，貨櫃雙雄居次，長榮與陽明都各獲加碼2萬7650張、2萬6884張。而前10檔個股中，英業達和彩晶為電子族群的「唯二」代表，各買2萬4445張、2萬2438張。
第6名開始均由傳產與金融囊括，依序是南亞1萬7164張、台新金1萬6547張、新光金1萬4638張、台玻1萬2829張、中鴻1萬2344張、台塑1萬2278張與萬海1萬1389張，而台塑四寶之中，就有2檔大受外資好評。
在此同時，外資調節電子股不手軟，5個交易日中，以調節晶圓二哥聯電12萬3626張最多，其次為中鋼的8萬2571張，友達4萬8455張、台積電3萬0364張、長榮航2萬7727張，從賣超前5大個股可見，光是晶圓雙雄就提款逾15萬張。
展望台股後市，法人分析，美元走揚使外資偏空，加上內資逢高獲利了結，融資又處高檔，籌碼偏凌亂，操作宜謹慎，惟可低接9月營收與Q3財報佳的業績股；另有法人認為，月線及萬七關卡為多空分水嶺，可觀察貨櫃航運類股，轉強代表人氣信心回籠，若再伴隨美股回穩，就有機會打底上攻，較看好電動車、能源、塑化、營建資產等族群。
(時報資訊)
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