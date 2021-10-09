美國近期放寬邊境管制，國際旅客若完整接種美國核准、世界衛生組織（WHO）認可的6款疫苗都可入境，但不包含高端。疫情指揮中心指揮官陳時中9日指出，台灣還是屬於美國的綠色名單，沒有受到限制。至於高端的國際認可，高端已在努力做，「我們也會協助。」
而8日到貨的113萬劑莫德納疫苗，陳時中指出，將提供第二劑施打用，且提供給已滿施打第二劑的民眾進行接種，預計這一批可滿足7月16日前已施打第一劑民眾進行第二劑接種。
美國鬆綁邊境管制，要求旅客必須完整接種疫苗才可入境，9日美國疾病管制暨預防中心進一步透露，認可的廠牌為美國食藥局核准，或WHO所列允許緊急使用的疫苗。目前受認可疫苗有6款，為BNT、AZ、嬌生、莫德納、國藥及科興。
陳時中表示，美國到現在沒有宣布任何的變化，台灣還是屬於綠色的名單，沒有受到限制，美國開放33國的旅客需要完整接種，台灣目前沒有被通知在名單內，還是屬於綠色名單。至於高端的國際認可，「我們努力做，我們也會盡可能協助。」
(時報資訊)
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