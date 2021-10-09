一名越南外勞分享自己今年9月份的薪資竟然高達8萬元，讓不少人看傻，不過，有眼尖網友發現，薪資條上清楚記載，該移工的底薪僅2萬4500元，但因為加班228小時，高額加班費與津貼，才讓最終薪水飆漲，相關消息被轉發到PTT上引起討論，有人認為在台移工都很肯做，瘋狂加班也不怕累，但也有網友看了恐怖的加班時數驚呼，這已經不是加班，而是在「玩命」。

一名越南外勞近日在抖音（TikTok）平台上分享自己的薪資條，只見他每個月的薪水高達8萬台幣，讓不少網友驚呼，「太猛，加班超過200小時都是神人」、「用生命在加班」、「平日加班14天，假日加班9天，每次16小時，這幾乎沒放假」。

一名網友截圖轉發到PTT上指出，仔細一看會發現，這位外勞的底薪其實只有2萬4500元而已，但是加上228小時的加班費與津貼後，薪水直接飆升到8萬447元。

越南哥月薪8萬大勝台勞，網看薪資條驚見恐怖加班時數。（圖／翻攝自PTT）

該網友表示，在台灣的越南移工很敢拚，不管加班時數再多都肯做，因此薪水也隨著加班時數而成長，從來不嫌工作太多，底薪明明只有2萬4500元，但加上加班費與津貼，直接變成8萬元，這應該屌打一堆台勞、社畜與餐飲服務業吧？

貼文引發網友熱烈討論，「加228小時太累了吧」、「這加的不是班，是命好不好？」、「228小時是怎麼加的，好猛」、「加班228小時是只有工作、吃飯跟睡覺」、「一個月可以加228小時，一天當兩天用，太強了」、「加班228小時，等於他每天都花14小時在工作，30天不間斷」、「這在玩命吧！」

(時報資訊)