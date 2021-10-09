負面清單2021年版意見稿金融業部分逐條比較：有十大變化。（澎湃新聞） 大陸澎湃新聞9 日報導，大陸國家發展改革委8日發布《市場准入負面清單（2021年版）徵求意見稿》（清單），向社會公開徵求意見。

市場准入負面清單分為禁止和許可兩類事項。對禁止准入事項，市場主體不得進入，行政機關不予審批、核准，不得辦理有關手續；對許可准入事項，包括有關資格的要求和程序、技術標準和許可要求等，或由市場主體提出申請，行政機關依法依規作出是否予以准入的決定，或由市場主體依照政府規定的准入條件和准入方式合規進入；對市場准入負面清單以外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入。《清單》相比2020年版，減少6項。

《清單》與金融業相關列有禁止准入事項2項，許可准入事項9項，相比2020年版，減少1項，並有十大變化：

一、與金融相關的禁止准入事項變化：

禁止准入事項增加了「理財」「股權眾籌」「交易中心」。主管部門增加了國家網信辦。

二、金融業許可准入事項變化：

1.在「未獲得許可，不得設立銀行 、證券、期貨、保險、基金等金融機構或變更其股權結構」中，對多項措施描述進行了簡化。同時，新增了對非銀行金融機構的描述，包括了「金融資產管理公司、信託投資公司 、財務公司、金融租賃公司」。

2.在「未獲得許可，不得設立融資擔保、典當、小額貸款公司 、徵信機構等相關金融服務機構」中，將「經營個人徵信業務的徵信機構設立許可」簡化為「個人徵信業務經營許可」。 同時調整「融資擔保公司設立、合併、分立、減少註冊資本及跨省設立分支機搆審批」。

3.在「未獲得許可，不得設立金融機構營業場所、交易所」主管部門增加銀保監會、人民銀行、各省級人民政府。

4.在「未獲得許可，不得從事特定金融業務」中，增加「出口信用保險相關業務審批」。

5.在「未獲得許可，不得從事特定代理國庫業務」中，增加了「特定」兩字。

6.在「未獲得許可，非金融機構不得從事證券期貨服務及支付業務」中，調整「非銀行支付機構設立及變更重大事項許可」。

7.在「未履行法定程式，不得從事證券投資、衍生產品發行、 外匯等相關業務」中：增加「公司發行股票、存托憑證註冊、核准」。

8.刪除了《清單（2020年版）》中的「未獲得許可，不得發行股票或進行特定上市公司並購重組」這一項。

9.在「未獲得許可，特定金融機構高級管理人員不得任職」中，增加了「特定」兩字。「審批」調整為「核准」。

(時報資訊)