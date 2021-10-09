行政院官員「蚵仔麵線20元」言論引發各界撻伐，主計處日前公布，7月底國內受僱勞工平均薪資達5萬5757元，再惹眾怒。中國國民黨文傳會主委凌濤今表示，根據薪情平台統計，近7成的受僱員工未達平均薪資，主計長朱澤民一句「蚵仔麵線20元」，透露出蔡政府的官員還活在40年前的平行時空。
凌濤指出，事實上，總薪資把加班費以及績效獎金等都計算進去了，全台灣只有30％左右的受僱員工收入達平均薪資以上，另有接近70％的受僱員工薪水低於平均，主計處的冰冷數字讓廣大民眾感到「非常遙遠」，也令人質疑，今年七月平均總薪資55757元，人民有感嗎？
「許多行業平均總薪資不到連4萬，政府有關心？」凌濤強調，更慘的是，有很多行業平均薪資連4萬元都不到，比如這次受疫情影響最多的住宿業、餐飲業、旅遊業；有些行業甚至平均薪資連3萬元都不到，比如社服業以及美容美髮業等。政府有無實際關心這些行業的生計？
凌濤表示，2017年主計處做了一個「薪情平台」，當時朱澤民主計長強調，這是要讓民眾更了解薪資分布。今天，國民黨就用「薪情平台」來告訴民進黨政府，這些財經官員口中冷冰冰的數字，只會讓人民覺得「心情」很差，蔡政府離他們非常遙遠。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：