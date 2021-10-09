受到美中利空消息干擾，台股淪為外資提款機，晶圓代工雙雄更是大失血，不過隨著台積電、聯電9月營收創高，樂觀派外資也紛紛提高目標價，不少散戶會將外資報告作為投資參考，但專家提醒，散戶看到報告已是經過二、三手，代表有人先進場卡位，後面進來只是幫忙抬轎，並點出真相「外資報告不是寫給散戶看的」，因此投資人看報告要十分小心，千萬不要被帶到陷阱裡屠殺。
外資對同一家上市櫃公司股價評價經常多空看法兩極，令人抓不著頭緒。財信傳媒董事長謝金河先前表示，外資盛博不久前調降聯電目標價到40元，認為明年業績會衰退78%，叫大家趕快逃，同樣看聯電，高盛看102.8元、盛博40元、野村證券看80元，每一家都不一樣。
謝金河說，外資發布報告，對象不是給一般投資人，但媒體喜歡拿來引用報導，很容易成為市場炒作的推波助瀾工具。
無獨有偶，前外資分析師楊應超接受風傳媒訪問時表示，很多人將外資報告作為投資參考，但他強調，「這不是寫給散戶看的」，外資報告通常提供給付費的大盤機構投資者，散戶看到報告已經是第二手、第三手資料，有人早已進場卡位，後面進來只是幫忙抬轎。
楊應超直言，報告中的「目標價、評比」對散戶來說意義不大，但分析邏輯、與提供的資訊，仍是投資人很好的學習機會；另外為了吸引市場注意，報告常使用誇大的標題和內容，投資人務必廣蒐訊息並審慎判斷，千萬不可一昧盡信而忽略追高風險。
謝金河也認為，最近的外資報告，忽多忽空，有的看法十分極端，甚至，有一些外資券商也大玩當沖或隔日沖，還有出現調高目標價消息出來，反手大賣，或是在發布利空報告後，反手大買，這種走偏鋒手法，投資人要十分小心，千萬不要被外資帶到陷阱裡屠殺。
(時報資訊)
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