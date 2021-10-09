全台22縣市，每一個地方都有特別的風俗民情，有些人一開口或一個習慣，很容易被認出是哪裡人。一名網友好奇提問，走在路上要怎麼分辨台北人？意外釣出許多人熱烈回應。
舉例來說，台南人愛吃甜、中部人說話有一個腔、花東人步調悠閒。網友問「如何分辨台北人」，掀起熱議，有人認為，台北、新北很多外來人口，深入研究會發現沒什麼特色，但其實還是有明顯特徵。
「搭一次捷運就知道了，低頭滑手機還不會擋到人的，就是台北人」，網友一致公認台北人走路速度快，幾乎是跟不上的那種，更神奇的是，捷運站裡大家就像開了導航，行進路線會自動避開，都不會撞到人。
還有一個習慣，「台北人喜歡簡稱地標」，最普遍的就是台北車站會講「北車」、國父紀念館講「國館」；也有網友吐槽，台北人習慣本位主義思考，什麼事情都先「台北看天下」，較缺乏從其他縣市的角度看問題。
(時報資訊)
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