美國國務院今天宣布，政府已決定出售12架攻擊直升機和一架電子作戰飛機給澳洲，總價逾10億美元。

法新社報導，澳洲向美國洽購12架MH-60R海鷹直升機（Seahawk helicopters）及配套設備，耗資9.85億美元。澳洲、美國、英國上月中旬才剛宣布成立AUKUS三方戰略聯盟，以應對中國崛起的勢力。

國務院表示，總統拜登政府已通知國會將繼續執行這件軍售案。

多功能的海鷹直升機可部署在船艦上，用以打擊海面船隻或潛艦，也可執行救援、加油或運輸任務。

國務院還提到，澳洲也洽購一架波音公司（Boeing）的EA-18G咆哮者電子作戰飛機（Growler electronic warfare plane），美國已予同意。

國務院表示：「澳洲是我國在西太平洋最重要的盟友之一。這個政治、經濟強國的戰略位置對於確保區域和平及經濟穩定大有裨益。協助我們的盟友發展及維持強大且迅捷的自我防衛力量，對美國的國家利益來說至關重要。」

澳洲目前已擁有24架海鷹直升機及10架左右的咆哮者飛機。

(時報資訊)