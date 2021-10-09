雙十節即將到來，除了讓人期待的連假以外，命理專家小孟老師也在臉書粉專上分享，在雙十節過後可以發大財的4大生肖，其中第一名的生肖被正、偏財運同時圍繞，可以體會到錢包賺滿滿的幸福感。
第四名：生肖雞
屬雞的人在雙十節過後，容易有金錢上的好運出現，不但可能得到工作調薪的獎勵，打幾圈遊戲、抽紅包時手氣也旺到讓人稱羨，若是平常你們有在投資，雙十節過後也會收穫滿滿，賺錢賺得非常過癮。
第三名：生肖猴
屬猴的人如果想在雙十節後轉換跑道，一定可以越轉越好，獲得比以前還要高的薪水；若是對創業的人來說，則可能是你們努力加班後，整體業績有所提升，或者你們打算擴大部門、增加人才，雖然看起來是在消耗錢財，但就長遠來看，其實帶動了你們整體的財富運。
第二名：生肖兔
屬兔的人在雙十節後，可以依靠物質實現夢想，你們可能會把錢用於創業、銷售等事情上，並且累積人脈、獲得充足合適的資源，為你們的事業市場開拓暢通道路；若是不打算創業的人，則可能獲得加薪機會，或跳槽到一間待遇更好的公司。
第一名：生肖馬
屬馬的人雙十節後，正、偏財運都會圍繞在你們身邊，雖然前陣子你們的財運就已經很不錯，但過了10月10日以後仍能夠維持好運，讓你們體會到錢包賺滿滿的感覺，你們也可以憑藉自己的智慧，或是他人的幫助，在財運方面收穫多多。
(時報資訊)
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