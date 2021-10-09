蔡政府上任後，特別預算編列常態化，民眾黨立委邱臣遠質疑，主計總處主計長朱澤民稱蔡政府迄今舉債2910億，但預算書卻顯示明年度中央公共債務餘額將達到6兆4197億元，表示明年蔡政府任內舉債將達到1兆元，並逐年成長。邱臣遠痛批，國家大幅舉債，政府官員還掩蓋真相，原來主計長的計算能力有問題，難怪蔡政府花錢如流水無感。
近年來因應中共解放軍擾台動作頻頻，政府接連編列新式戰機採購特別預算、飛彈研製量產特別預算，預算規模分別為2472億3883萬元及上限2400億元；另外，因應新冠肺炎疫情，政府也以特別預算編列8400億元，作為防疫、紓困、振興等用途。
面對特別預算常態化對國家財政的影響，朱澤民日前在立法院財政委員會稱，蔡政府迄今舉債2910億，審計部當場打臉，目前未償債務餘額達5兆3258億。朱澤民解釋是餘額不是流量。邱臣遠質疑，還有許多舉債還沒到期，實際將會逐年大幅增加，預估蔡總統任內舉債將會超過2兆元，成為舉債最高的總統。
五倍券昨起開放領用，但相關特別預算案仍在立法院尚未完成審議，邱臣遠不滿行政院先斬後奏。疫苗採購部分，邱臣遠說，衛福部總以簽有保密條款為由，無法提供資料，這麼離譜的理由誰可以接受。
邱臣遠批評，政府財政惡化，各項國民保險都即將面臨破產之際，民進黨政府視而不見，行政院長蘇貞昌還自認台灣的防疫成果與經濟發展傲人，成為「舉世滔滔中的幸福之地」；在疫苗問題的質疑聲浪中，蔡總統竟還若無其事的行銷自己的IG，慶祝突破90萬訂閱數，蔡政府如此自我感覺良好，一直活在背離民眾的平行時空。
(時報資訊)
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