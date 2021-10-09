鋁合金大廠廷鑫興業（2358）9月合併營收2.35億元，較去年同期成長21.08％，累計前9月營收16.75億元，年增43.97％。

國際鋁價持續上漲，9月再創13年來新高，廷鑫鋁合金業務接單持續暢旺，部分產品報價因應鋁價調漲，維持鋁合金業務獲利能力。

高附加價值的鋁合金盤元已於本月開始小量生產出貨，營收貢獻將隨出貨量而提高，廷鑫持續調整盤元生產線，並逐季提高產量，挹注公司業績進一步成長。在兩大業務產能皆滿的表現下，廷鑫營收逐季大幅成長，第三季合併營收7.16億元，再較上季成長23.54％，並創同期新高。

展望第四季，營收預期將維持在高檔，但鋁合金產品漲價，以及代工比重提高下，產品組合優化將有利於平均毛利率；再加上盤元產量逐漸提高，貢獻公司新一波成長動能，預期下半年獲利表現將優於上半年。

(時報資訊)

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