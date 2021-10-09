美國貿易代表戴琪今晚與中國大陸國務院副總理劉鶴2度會談，審視美中貿易協議執行狀況。戴琪表達美國關切中國政府主導、損害美國勞工、農民與企業的非市場政策與作法。
戴琪（Kathrine Tai）與劉鶴繼5月26日後，兩人今天第2度透過視訊討論美中貿易關係。根據美國貿易代表署（USTR）釋出的會談紀要，戴琪與劉鶴坦誠交流，兩人認知雙邊貿易關係對美中和全球經濟影響的重要性。
會談中，兩人審視美中貿易協議執行情況，並同意將就部分懸而未決的問題進行磋商。
戴琪也強調，美國關切大陸政府主導、損害美國勞工、農民與企業的非市場政策與作法。她期待在不久將來與劉鶴就這些議題採取進一步行動。
美國貿易代表署資深官員今天稍早在背景電話簡報中表示，戴琪日前在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的演說中表明，美中貿易關係現況無法滿足美國勞工、企業、農民與生產者的需求，必須重新調整與中國的貿易往來，以促進公平競爭並創造公平競爭環境。其中一個部分即是今晚與中國的直接接觸。
這名官員指出，戴琪今天與劉鶴的通話有幾個大方向，包括美中致力於建立負責任管理的貿易關係的機會，這不僅影響兩國人民也影響全球；戴琪也會再次表明對大陸主導的非市場行為，以及北京對美國勞工與企業採取行動的關切；戴琪也將對大陸執行美中第一階段貿易協議進行評估，最後戴琪也將和劉鶴討論未來數週、數個月的後續步驟。
官員表示，中方今晚的回應十分重要，也會對後續行動有所影響。美方認知北京越來越明確傳遞強調以國家為中心的威權手法，並拒絕解決結構性問題。因此，美方重點將持續放在建立彈性與競爭力，市場多樣化並限制北京惡意作法的影響。
美方期望透過這次對話，大陸能在重要議題上配合，但正如戴琪日前所言，美方將準備採取所有必要工具，以保護美國勞工、農民與企業免受不公平貿易行為影響。
(時報資訊)
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