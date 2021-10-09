大陸國家主席習近平9日在紀念辛亥革命110周年大會上發表談話表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。
習近平表示，孫中山先生說過，統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志，正像孫中山先生所說，世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。
習近平指出，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。我們堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。
習近平表示，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。
習近平表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。
(時報資訊)
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