新浪微博一位用戶8日爆料，稱微信（WeChat）、QQ、淘寶等多款中國大陸產App在用戶未主動使用的情況下，在後台數次讀取用戶相冊。
這位新浪博主「Hackl0us」發文說，「我的一個朋友開啟了iOS 15的私隱新特性『記錄App活動』對所有App的私隱讀取行為進行7天的監控，並使用App Privacy Insights對記錄進行讀取。」
監控發現，微信在用戶未主動使用App的情況下，在後台數次讀取用戶相冊，每次讀取時間長達40秒至1分鐘不等。
此外，這位新浪博主還爆料說，「根據後續評論的舉報，發現QQ、淘寶等多款大陸平台App均存在後台頻繁讀取用戶相冊的行為。」
針對微信在後台頻繁讀取用戶相冊一事，騰訊方面當天回應稱，「iOS系統為App開發者提供相冊更新通知標準能力，相冊發生內容更新時會通知到App，提醒App可以提前做準備，App的該準備行為會被記錄成讀取系統相冊。」
騰訊回應稱，當用戶授權微信可以讀取「系統相冊權限」的前提後，為便於用戶在微信聊天中按「＋」時可以快速發圖，微信使用了該系統能力，使用戶發送圖片體驗更快速流暢。上述行為均僅在手機本地完成，最新版本中微信將取消對該系統能力的使用，優化快速發圖功能。
不過，微信的回應卻遭到不少大陸網友砲轟。有網友表示：「老流氓了」；「難怪美國人都不放心」；「所以，別人禁你是有道理的」。
(時報資訊)
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