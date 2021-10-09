基本薪資調幅15年新高，行政院長蘇貞昌9日指出，經濟成長創下11年來新高，希望成果能夠大家共同分享，也是貫徹了蔡總統說要照顧勞工的意旨，同時，對受衝擊的產業、內需產業，政府也會想辦法來分擔。

蘇貞昌強調，經濟成果大家分享，未來軍公教同也會朝這一個方向調薪來努力。

蘇貞昌是出席「2021國家語言發展會議」時接受媒體訪問時，做了上述表示，他也對出現折價收購五倍券的情形表示，收購是違法的，不應該，如果有，「我們會法辦。」

蘇貞昌指出，五倍券不但各地方政府加碼發券來共襄盛舉，各百貨公司及各地方業者也紛紛加碼，就知道五倍券不但是現金，而且是限期使用的現金，還是會長高、長胖，會一直加碼、受優待的現金。

蘇貞昌說，五倍券上路了，大家可以上街了，大家一起為振興經濟，也讓前一段時間受衝擊的百貨、攤商、小吃店等，也能好好賺。

(時報資訊)